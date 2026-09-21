Yle: Lapset hullaantuivat puristeltavista stressileluista − tässä syyLelu- ja leikintutkijan mukaan ärsykkeet painottuvat nykyään niin voimakkaasti visuaalisuuteen, että näköaisti alkaa olla miltei turta ärsykkeille.
Erilaiset puristeltavat stressilelut tekevät nyt siinä määrin kauppaansa, että voidaan puhua ilmiöstä. Esimerkiksi Seinäjoen Ideaparkissa Kärkkäisen leluhyllyt suorastaan pursuavat stressileluista, Yle uutisoi.
”Silti välillä on kiire saada lisää puristeltavaa tavaraa myytäväksi”, myymäläpäällikkö Kris Niemistö sanoo.
Niemistön mukaan hyllyjä täytellään joka toinen päivä uudella tavaralla. Vielä alkukesästä hän ajatteli, että stressilelut valtaavat hyllytilaa vain hetkeksi. Menekki ei kuitenkaan ole hidastunut.
”Näin joulusesongin lähestyessä en usko, että ihan hetkeen on hiipumassa.”
”Välillä on kiire saada lisää puristeltavaa tavaraa myytäväksi.”
Lelu- ja leikintutkija Katriina Heljakka Turun yliopistosta löytää selvän syyn erilaisten hypisteltävien lelujen suosion kasvulle.
Heljakan mukaan tavaroiden koskettelu rauhoittaa ihmistä.
Leikki stressileluilla tuo aistikokemuksia, joita digitaalinen maailma ei pysty tarjoamaan.
”Näille esineille on nyt suurta tilausta kaikkialta vyöryvän digitalisaation takia. Lelujen hypistely auttaa keskittymään paremmin”, Heljakka summaa.
”Stressileluilmiö vahvistaa ajatusta siitä, että leikki on hyvin kehollista.”
Heljakan mukaan ärsykkeet painottuvat nykyään niin voimakkaasti visuaalisuuteen, että näköaisti alkaa olla miltei turta ärsykkeille.
Vastapainoksi kädet kaipaavat jotain, mikä ruokkii verrattain vajaakäytölle jäävää tuntoaistia.
Toisilla toimii parhaiten lelujen hiplailu, toisilla silittely ja toisilla juuri puristelu.
”Stressileluilmiö vahvistaa ajatusta siitä, että leikki on hyvin kehollista. Olemme fyysisiä olentoja, jolloin kaipaamme myös kontaktia esineisiin.”Artikkelin aiheet
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