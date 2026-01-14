Suden kiintiömetsästys Lauhanvuoren alueella on päättynytSuden pyynti kohdennettiin Lauhanvuoren kiintiöalueelle erityisesti metsäpeurakannan suojelemiseksi.
Suomen riistakeskus on määrännyt suden kiintiömetsästyksen lopetettavaksi eilen Lauhanvuoren alueella. Lauhanvuoren kiintiöalueella saatiin saaliiksi kuusi eläintä, joista kaksi naarasta ja neljä urosta. Kaikista saaliiksi saaduista eläimistä tutkitaan ovatko ne susia vai koirasusia.
Suden pyynti kohdennettiin Lauhanvuoren kiintiöalueelle erityisesti metsäpeurakannan suojelemiseksi sekä alueella tapahtuneiden kotieläinvahinkojen vuoksi.
Jo aiemmin määräys on annettu Aura-Paimion, Eurajoen, Humppilan, Kustavin, Kytäjän, Köyliön, Pahkavaaran, Rekikosken ja Vuosankan kiintiöalueille.
Määräys annetaan suden kiintiömetsästyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen nojalla silloin, kun alueellinen kiintiö on saatu täytettyä.
Metsästys jatkuu vielä lopuilla kuudella alueella.
Keskiviikkona 14. tammikuuta kello 17.00 mennessä saaliiksi on saatu yhteensä 82 sutta. Kokonaiskiintiöstä on jäljellä vielä 18 sutta.
Kaikista saaliiksi saaduista eläimistä tutkitaan ovatko ne susia vai koirasusia. Jos DNA-analyysi osoittaa kaadetun eläimen koirasudeksi, poistetaan eläimen kaatoilmoitus Oma riistasta. Samalla kyseinen saalis häviää saalisseurannasta.
Jos alueella on jo annettu määräys metsästyksen päättämisestä eli kiintiö on täynnä, riistakeskus antaa uuden määräyksen metsästyksen jatkumisesta.
