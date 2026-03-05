Metsähallitus: Suunnitelma valtion maiden ja vesien käytöstä Lapissa lähti lausuntokierrokselle Lausuntokierroksen jälkeen kaikki saadut lausunnot käsitellään ja niiden perusteella tehdään tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan.

Parhaillaan lausunnoilla oleva Lapin luonnonvarasuunnitelma on Metsähallituksen mukaan valmisteltu laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Kuvituskuva. Kuva: Arto Komulainen

Metsä | Yhteiskunta Henna Lääveri

Lapin luonnonvarasuunnitelma määrittelee valtion maiden ja vesien käyttöä saamelaisten kotiseutualueen eteläpuolisessa Lapissa suunnitelmakaudella 2026–2031. Suunnitelma on nyt yleisön ja sidosryhmien kommentoitavana lausuntopalvelussa maaliskuun loppuun asti.

Metsähallituksen toiminta perustuu yhdessä sidosryhmien ja kumppanien kanssa laadittuihin luonnonvarasuunnitelmiin. Niissä linjataan valtion maa- ja vesialueiden käyttöä pitkällä aikavälillä sekä sovitetaan yhteen eri käyttömuotoja.

Parhaillaan lausunnoilla oleva Lapin luonnonvarasuunnitelma on Metsähallituksen mukaan valmisteltu laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Suunnitteluun osallistui 22 eri organisaatiosta koostuva yhteistyöryhmä sekä viisi teemaryhmää.

”Teemaryhmien kautta kerättiin syvempää näkemystä eri alojen toiveista ja tarpeista valtion metsien- ja maankäyttöön Lapissa. Lopulliseen luonnonvarasuunnitelmaan yhdistettiin yhteistyöryhmän sekä kaikkien teemaryhmien näkemyksiä”, Metsähallituksen tiedotteessa kerrotaan.

Osana suunnittelua toteutettiin myös kansalaiskysely sekä nuoria osallistavia työpajoja. Näiden tavoitteena oli tiedotteen mukaan lisätä tietoutta luonnonvarasuunnittelusta ja kerätä laajempaa yleisönäkökulmaa.

Luonnonvarasuunnitelman ytimessä on toimintaohjelma, joka ohjaa Metsähallituksen toimintaa alueella koko suunnitelmakauden ajan. Toimintaohjelma perustuu kolmeen Metsähallituksen strategiasta johdettuun pääteemaan, jotka ovat vihreä kasvu, ilmasto ja luonnon monimuotoisuus sekä hyvinvointi ja turvallisuus.

Lausuntokierroksella oleva luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelma sisältää 44 keskeisintä toimenpidettä, joita on käsitelty projektin aikana sidosryhmistä koostuvassa yhteistyöryhmässä.

Lausuntokierroksen jälkeen kaikki saadut lausunnot käsitellään ja niiden perusteella tehdään tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan. Suunnitelma valmistuu kesällä 2026 ja Lopullisen luonnonvarasuunnitelman hyväksyy Metsähallituksen hallitus.