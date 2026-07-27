Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Saarnia nakertava vieraslaji havaittu ensimmäistä kertaa EU:n alueelta – lähin esiintymä vain reilut 100 kilometriä Suomesta
Tilaajalle | Tuupovaaran keihäsmies Aku Parviainen järjesti Kalevan Kisojen suurimman yllätyksen – ”Nyt olen oikea keihäänheittäjä”