Noin 40 000 ihmistä evakuoitu Ranskassa maastopalon tieltä Ranskassa palaa tällä hetkellä 32 erisuuruista maastopaloa.

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Palopelastajat tauolla Biscarossen kylän lähellä Lounais-Ranskassa. LEHTIKUVA. Kuva: STT-AFP

Lounais-Ranskassa on evakuoitu tällä viikolla maastopalon vuoksi noin 40 000 ihmistä, sanoo maan sisäministeri Laurent Nunez. Suuri osa evakuoiduista on turisteja.

”Santarmit tulivat ja koputtivat jokaiseen oveen, tulipalo oli noin 500 metrin päässä – otimme joitain tavaroita ja lähdimme”, sanoi Bordeaux'n eteläpuolella Le Porgessa asuva Patrick Martineau.

Maastopalo Lounais-Ranskassa on tuhonnut noin 10 000 hehtaaria maastoa, ja se on Nunezin mukaan maastopalokauden suurin. Nunezin mukaan kukaan ei ole kuollut maastopalon seurauksena, mutta 80 kotia on palanut ja niistä 50 tuhoutunut täysin.

Ranskassa palaa tällä hetkellä 32 erisuuruista maastopaloa.

”Olemme ylittäneet 50 000 palaneen hehtaarin rajan ajanjaksolla tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen”, Nunez sanoi.

Aiemmin on kerrottu, että kaksi palomiestä kuoli tiistaina taistellessaan lieskoja vastaan lähellä Bordeaux'n lentokenttää.

Ranskan kaakkoisosa on niin ikään kärsinyt pahasti. Alueella on leimahtanut kymmeniä tulipaloja. Tuulet ovat levittäneet paloja historiallisen Cotignacin kylän ympärillä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi.

Macronin mukaan Ranska saa pian Kroatialta, Portugalilta, Tshekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä neljä lentokonetta ja kaksi helikopteria. Ranskalaispresidentti kiittää eurooppalaisia kumppaneita solidaarisuudesta.