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Juuri nyt | Puun hinta viikolla 25: Puukaupan virkeämpi meno jatkuu
Tilaajalle | Viljanviljely väheni – tässä on kesän ensimmäinen satoennuste ja arvio viljan riittävyydestä