Varainhoitoyhtiö United Bankers hallinnoi rahastojensa kautta Suomessa ja Baltiassa yli 150 000 hehtaarin laajuista metsäomaisuutta.

Varainhoitoyhtiö United Bankers kertoo nimittäneensä uuden metsäsijoituksista vastaavan johtajan.

Jatkossa yhtiön metsäsijoitusliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä vastaa Anniina Kostilainen. Hän on toiminut United Bankersissa metsärahastojen salkunhoitajan ja Head of Forest Sustainability -tehtävissä.

Kostilaisella on monipuolinen kokemus metsäalalta niin yksityiseltä sektorilta, julkisesta hallinnosta kuin järjestökentästä.

Kostilaisen nimityksen yhteydessä Kari Kangas siirtyy Senior Advisor -rooliin. Kangas keskittyy yhtiön mukaan jatkossa erityisesti strategisten kehityshankkeiden ja metsäliiketoiminnan kasvun sekä asiakkuuksien hoidon tukemiseen.

”Muutos on osa metsäsijoitusliiketoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä. Uusi vastuunjako vahvistaa liiketoiminnan kasvuedellytyksiä ja tukee korkeatasoisen palvelun tarjoamista sijoittajille myös tulevaisuudessa”, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

United Bankers hallinnoi rahastojensa kautta Suomessa ja Baltiassa yli 150 000 hehtaarin laajuista metsäomaisuutta. Tämä tekee yhtiöstä yhden Suomen suurimmista yksityisistä metsäomaisuuden haltijoista.

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