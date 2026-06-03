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Metsä
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Talous
3.6.2026
07:00
Jukka Hämäläinen
Artikkelin aiheet
Venäjän puuntuonti
metsäteollisuus
metsätalous
Venäjän hyökkäys Ukrainaan
kauppasuhteet Venäjään
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