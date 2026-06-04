Ministerit sitoutuivat vahvistamaan kestävää metsätalouttaTukholmassa pidetty konferenssi edistää metsistä käytävää keskustelua ja yhteistyötä Euroopassa.
Euroopan metsäministerikonferenssi (Forest Europe) kokoontui Tukholmassa 2.−3.6.2026. Kyseessä on vapaaehtoinen korkean tason poliittinen foorumi, joka edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä Euroopassa.
Kokouksessa Euroopan maiden metsäasioista vastaavat ministerit sitoutuivat vahvistamaan metsien kestävän hoidon ja käytön merkitystä osana Euroopan metsien tulevaisuuden turvaamista.
Esimerkiksi ilmastonmuutos, sen myötä lisääntyvät metsätuhot ja geopoliittiset epävakaudet haastavat metsien tulevaisuutta kasvavissa määrin.
Konferenssissa keskusteltiin myös Ukrainan metsien ja metsäsektorin jälleenrakennuksen tukemisesta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö Jonas Liimatta.
Ministerikokouksella ja sen yhteydessä tehtävällä työllä on ollut merkittävä rooli kestävän metsätalouden määrittelyssä ja kehittämisessä.
Metsäministerit korostivat julkilausumassaan myös metsien ja metsäsektorin strategisen roolin merkittävyyttä. Molemmat nähtiin keskeisinä yhteiskunnan huoltovarmuuden, kriisinkestävyyden ja yleisen turvallisuuden näkökulmasta.
Lisäksi osallistujat halusivat lisätä yhteistyötä metsien roolista käytävään keskusteluun kriisivalmiuden ja geopoliittisten uhkien sekä niiltä varautumisen yhteydessä.
Julkilausumassa korostettiinkin metsien merkitystä erityisesti ilmastotoimien, talouden, huoltovarmuuden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta.Artikkelin aiheet
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