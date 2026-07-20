Uusi ilmainen karttapalvelu auttaa löytämään hillan ja kantarellin kasvupaikat Kartat näyttävät hillan lisäksi mustikan, puolukan, kantarellin, suppilovahveron, herkkutatin ja männynherkkutatin otolliset kasvupaikat.

Jaa Kuuntele

Kartta ei näytä yksittäisen marjan kasvupaikkaa, vaan auttaa löytämään alueet, joilla marjan tyypilliset kasvuolosuhteet täyttyvät. Kuva: Jouni Porsanger

Hillan poimintakausi on käynnistynyt, ja uusi palvelu helpottaa nyt sopivien hillasoiden löytämisessä. Kartat näyttävät hillan lisäksi mustikan, puolukan, kantarellin, suppilovahveron, herkkutatin ja männynherkkutatin.

Kartta ei näytä yksittäisen marjan kasvupaikkaa, vaan auttaa löytämään alueet, joilla marjan tyypilliset kasvuolosuhteet täyttyvät. Kartta perustuu Karttaselaimen kehittämään kasvupaikkamalliin, joka on yhdistetty koko maan kattaviin paikkatietoihin.

Karttaselaimen hillakartta perustuu paikkatietoaineistoihin ja hillan kasvupaikkavaatimuksiin. Lupaavat elinympäristöt esitetään kartalla suomaastojen päälle piirretyillä oransseilla neliöillä. Mitä tummempi ja laajempi alue neliöitä on, sitä todennäköisemmin alue soveltuu hillan kasvupaikaksi.

Mitä tummempi ja laajempi alue neliöitä on, sitä todennäköisemmin alue soveltuu hillan kasvupaikaksi. Kuva: Karttaselain

Hilla kasvaa koko Suomessa, mutta runsaimmat sadot saadaan tavallisesti Pohjois-Pohjanmaalta, Kainuusta ja Lapista. Hillaa esiintyy niin avoimilla nevoilla kuin harvapuustoisilla rämeillä, korvissa ja metsien soistumissa. Se viihtyy happamilla turvemailla, joissa on riittävästi valoa ja kosteutta.

”Suot voivat olla laajoja, eikä hilla kasva kaikilla suoalueilla. Hillakarttamme auttaa löytämään kaikkein lupaavimmat alueet, tekee hillaretkistä turvallisempia ja kannustaa ihmisiä nauttimaan luonnon tarjoamista elämyksistä”, kertoo AccelBit oy:n toimitusjohtaja Jukka Hietanen.

Karttaselaimen tarkka maastokartta, GPS-paikannus ja muut suunnistustoiminnot auttavat liikkumaan maastossa turvallisemmin.

Hillaa poimitaan usein laajoilla ja vaikeakulkuisillakin suoalueilla.

Tiedotteen mukaan Karttaselaimen tarkka maastokartta, GPS-paikannus ja muut suunnistustoiminnot auttavat liikkumaan maastossa turvallisemmin. Vaativille ja syrjäisille suoalueille suunnattaessa mukaan kannattaa ottaa myös perinteinen paperikartta ja kompassi sekä varmistaa, että joku tietää retkisuunnitelman.

Karttaselain on suosittu maastokarttasovellus, jolla on vuosittain yli miljoona käyttäjää.

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia uutisia sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.