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Kuolinpesä myi metsänsä kaupungille – pian datakeskushanke nosti maan arvon naapurustossa lähes kymmenkertaiseksi
Jos perikunta olisi voinut myydä maan suoraan datakeskukselle, se olisi voinut ansaita miljoonia lisää.
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Metsä
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Talous
20.7.2026
06:00
Jukka Hämäläinen
Artikkelin aiheet
datakeskus
metsäkauppa
Seinäjoki
maankäyttö
kiinteistökauppa
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