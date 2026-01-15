Suomessa syntyi kolme äärimmäisen uhanalaisen naalin pentuettaÄärimmäisen uhanalaisen naalin kanta on vahvistunut sen kriittisimmästä vaiheesta.
Naaleille syntyi viime vuonna Suomessa kolme pentuetta, kertovat Metsähallitus ja ympäristöjärjestö WWF tiedotteessa. Naalit ovat pesineet Suomessa onnistuneesti nyt neljänä vuotena peräkkäin.
Fennoskandian eli Suomen, Ruotsin ja Norjan tunturialueilla havaittiin viime vuonna yhteensä 97 naalipentuetta.
Saaliseläinten myyrien ja sopulien määrä vaikuttaa naalien lisääntymiseen. Viime vuonna pikkujyrsijöitä oli monin paikoin vähän poikkeuksellisen sateisen talven seurauksena.
Pikkujyrsijöiden määrän vähyys oli tiedotteen mukaan suurin syy sille, miksi Fennoskandian naalipentueiden määrä laski merkittävästi vuoden 2024 pentueiden määrästä. Tuolloin pentueita syntyi yhteensä 139.
”Kasvatustarhalla ja istutuksissa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota geneettisen monimuotoisuuden lisäämiseen eri alueilla.”
Naalien suojelutoimien katsotaan olevan ratkaisevan tärkeitä niiden kannan elpymiseksi. Suojelutoimia ovat esimerkiksi tukiruokinta, tarhakasvatettujen naalien istutukset ja geneettisen monimuotoisuuden vahvistaminen sisäsiittoisuutta vähentämällä.
Naalikannan kasvusta huolimatta niiden sisäsiittoisuus lisääntyy useissa osapopulaatioissa.
”Kasvatustarhalla ja istutuksissa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota geneettisen monimuotoisuuden lisäämiseen eri alueilla. Raja-alueille tehtävät istutukset hyödyttävät myös Ruotsin ja Suomen osapopulaatioita”, sanoo Metsähallituksen Luontopalveluiden luonnonsuojelun erityisasiantuntija Jukka Ikonen tiedotteessa.
Naalin populaatiokooksi arvioidaan runsaat 520 aikuista yksilöä. Se on merkittävä parannus 2000-luvun alkuun, jolloin Fennoskandiassa eli vain noin 40–60 naalia.
Naalikannan kasvamisesta huolimatta se ei vieläkään ole elinvoimainen.Artikkelin aiheet
