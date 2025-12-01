Hossan luontokeskus on myyty pitkäaikaiselle yrittäjälleHossan luontokeskus on siirtynyt Metsähallituksen Luontopalveluilta Experience KL oy:n omistukseen.
Experience KL oy on toiminut luontokeskuksessa vuokralaisena ja vastannut luontokeskuksen ylläpidosta sekä palvelujen tarjoamisesta 13 vuoden ajan.
Kauppaan sisältyy noin 1,3 hehtaarin määräala, joka rajoittuu Öllöri-järveen. Kauppakirja allekirjoitettiin ja omistusoikeus siirtyi ostajalle perjantaina 28. marraskuuta.
Experience KL:llä on luontokeskuksen lisäksi muuta matkailu- ja majoitusliiketoimintaa lähialueella, ja yritys on kehittänyt toimintaansa viime vuosina.
Luontokeskuksen toiminta jatkuu keskeytymättä ja sen tavoitteena on edelleen laajentaa toimintaa.
”Olemme erittäin tyytyväisiä hyvässä yhteishengessä löytyneeseen ratkaisuun ja luotettavan palveluntarjoajan jatkamiseen omistajana Hossan upeassa luontokeskuksessa”, sanoo kiinteistökaupan erityisasiantuntija Jukka-Pekka Friman Metsähallituksen tiedotteessa.
Hossan luontokeskuksen myynti on osa Metsähallituksen Luontopalvelujen rakennuskannan kehittämistä. Luontopalvelut käy läpi hallinnoimaansa yli 2 400 rakennusta ympäri Suomen, tavoitteenaan vähentää rakennuskannan omistamisesta aiheutuvia kustannuksia ja mahdollistaa resurssien kohdentaminen Luontopalvelujen ydintehtäviin.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
