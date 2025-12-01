Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Upottavat suot ja korjaamattomat myrskytuhot pysäyttävät Venäjän panssarivaunut – itärajalla aloitetaan pilottihanke
Tilaajalle | Sahaväki syventyi ilmastonmuutokseen – ministeri Multala kirittää lisäämään metsän kasvua ja pinta-alaa