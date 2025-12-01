Anders Portin PEFC Suomen puheenjohtajaksi Anders Portin seuraa PEFC Suomen puheenjohtajan tehtävässä Kimmo Tiilikaista.

Anders Portinin kausi puheenjohtajana alkaa ensi vuoden alussa. Kuva: PEFC Suomi

Sami Suojanen

Maatalous-metsätieteiden maisteri Anders Portin on valittu PEFC Suomen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2026–2027.

Valinta tehtiin yhdistyksen syyskokouksessa. Portin aloittaa kaksivuotisen kautensa tammikuun alussa ensi vuonna.

PEFC:n tiedotteen mukaan Portinilla on monipuolinen ja vahva kokemus suomalaisesta metsäsektorista ja erilaisista yhteiskunnallisista vastuutehtävistä.

Viime aikoina Portin on toiminut muun muassa SLC:n metsäasiamiehenä sekä ministereiden Thomas Blomqvistin sekä Sandra Bergqvistin erityisavustajana.

Hän on aiemmin työskennellyt maa- ja metsätalousministeriössä yksikön päällikkönä, Metsäteollisuus ry:n metsä- ja ympäristöasioista vastaavana johtajana, konsulttiyritys Induforin johtavana asiantuntijana sekä Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtajana.

Portin seuraa tehtävässä maatalous-metsätieteiden maisteri Kimmo Tiilikaista, joka toimi PEFC Suomen hallituksen puheenjohtajana kaksi kautta 2021–2025.