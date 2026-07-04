Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Kuitupuun vuoro kallistua, uusi metsätalouden tukikokeilu, sahaselvitys perkasi sahojen taloutta MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

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MT vertasi kolmea yhdistelmäraivuria. Kuvassa testissä Echon monitoimiraivuri. Kuva: Risto Jussila

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Puun hinta viikolla 26: Kuitupuun vuoro kallistua

Viikolla 26 puukauppa jatkui edelleen alkuvuotta vilkkaampana. Nousua näkyi kuitupuun hinnoissa.

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2. MT:n selvitys sahojen taloudesta paljastaa jotain mielenkiintoista

Suomen suurimpien sahojen liikevaihto kasvoi vuonna 2025 seitsemän prosenttia, mutta kannattavuus heikkeni useilla yrityksillä. Jyvät eroteltiin akanoista siinä, mitä jäi viivan alle.

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3. Uusi tukikokeilu: mahdollisuus saada korvausta toimista, joista on merkittävää arvoa luonnolle

Tuloksiin perustuvien metsätalouden tukien kokeilu alkaa kesän jälkeen, kertoo Suomen metsäkeskus. Kokeilulla kannustetaan metsänomistajia vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta.

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4. Kokeilimme kolmea yhdistelmäraivuria – viisi selvää eroa perinteisiin raivaussahoihin

Husqvarnan, Stihlin ja Echon yhdistelmäraivurit laitettiin kovaan testiin. Yhdistelmäraivuri sisältää kolme eri leikkuupäätä. Kätevällä yhdistelmällä pärjää kaikkialla – vai pärjääkö?

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5. Ennallistamisesitykselle täystyrmäys sahoilta, myös MTK tyrmää

Kansallisen ennallistamissuunnitelman luonnos on todellinen sekasotku ja se jättää hämmentävän monta asiaa avoimeksi, kommentoi Sahateollisuus ry.

Myös MTK:n mukaan Suomen luonnos ennallistamisesitykseksi jäi torsoksi, jota ei voi hyväksyä.

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