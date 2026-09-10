Karhujahdeissa epäillään tapahtuneen rikoksia – yhdessä tapauksessa esitutkinta jo lopetettiinTutkinnat koskevat ravintohoukuttimien käyttöä, pennullisen naaraan ampumista sekä lupa-alueen ulkopuolelle ammuttua karhua.
Kainuun rajavartiosto kertoo, että sen alueella havaittiin elokuussa kaksi törkeää metsästysrikosta, yksi metsästysrikos sekä yksi metsästysrikkomus.
Ensimmäisessä törkeässä metsästysrikoksessa epäillään, että Suomussalmella kaadetun karhun metsästyksessä on hyödynnetty kiellettyä ravintohoukutinta.
Toisessa törkeässä metsästysrikoksessa epäillään, että Suomussalmella on kaadettu naaraskarhu, jolla on ollut alle vuoden ikäinen pentu.
Metsästysrikoksessa epäillään, että Kuusamossa on metsästetty karhua hyödyntämällä ravintohoukutinta.
Metsästysrikkomuksessa kuusamolainen mies kuljetti henkilöautolla ampuma-asetta ladattuna ja ilman suojusta.
Itä-Suomen poliisi puolestaan tiedottaa, että sille ilmoitettiin 4. syyskuuta Leppävirralta tapauksesta, jossa luvallisen karhun metsästyksen yhteydessä karhu oli ammuttu lupa-alueen ulkopuolelle.
Leppävirran alueen metsästysseuroista koostuvalla yhteisluvalla oli lupa metsästää karhua Leppävirran ja osittain myös Varkauden alueella. Karhu tuli kuitenkin kaadetuksi Joroisten metsästysseuran puolelle noin 200 metrin päähän lupa-alueen rajasta. Joroisten metsästysseuralla oli myös lupa karhun kaadolle.
Poliisi tutki rikosta luvattomana pyyntinä. Koska naapurialueen edustajalla ei ollut asiassa vaatimuksia, eikä erittäin tärkeä yleinen etu vaatinut syytteen nostamista, esitutkinta päätettiin.Artikkelin aiheet
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