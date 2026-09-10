Karhunmetsästyksessä ei saa käyttää haaskaa eikä ihmisen perustamaa ravintoon tai hajuun perustuvaa karhun houkutinta. Karhua ei myöskään saa nurmipeltoa lukuun ottamatta ampua pellolta, jolta satoa ei ole korjattu. Kuvituskuva. Kuva: Saara Lavi