Pylväspuille on nyt kysyntää – näistä metsistä niitä löytyyUusiutuvan energiantuotannon kasvu, teollisuuden ja datakeskusten lisääntyvä sähkönkulutus sekä liikenteen sähköistyminen edellyttävät uusia sähköverkkoja.
Euroopan sähköistyminen kasvattaa kysyntää yllättävän perinteiselle metsäteollisuuden tuotteelle, puupylväille, kirjoittaa Forest.fi.
Uusiutuvan energiatuotannon kasvu, teollisuuden ja datakeskusten lisääntyvä sähkönkulutus sekä liikenteen sähköistyminen edellyttävät uusia sähköverkkoja ja lisää siirtokapasiteettia.
”Kun verkkoja rakennetaan ja vanhoja uusitaan, tämä näkyy myös puisten sähköpylväiden kysynnän kasvuna”, kertoo Scanpole oy:n metsäjohtaja Janne Partanen.
Hänen mukaansa kasvu näkyy jo monissa Euroopan maissa.
Markkinaselvityksen mukaan EU:n alueella tarvitaan arviolta 2–2,8 miljoonaa uutta puupylvästä vuodessa, ja koko pylväskannan arvioidaan ylittävän 190 miljoonaa pylvästä, Forest.fi kirjoittaa.
Pylväspuiksi soveltuvaa mäntyä kasvaa tavallisissa talousmetsissä samoilla alueilla kuin mäntytukkiakin. Niistä maksetaan usein enemmän kuin tavallisesta mäntytukista.
Pylväiksi kelpaavat rungoltaan suorat puut, jotka täyttävät pylväspuun laatu- ja mittavaatimukset.
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