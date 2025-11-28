Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Hallitus pääsi sopuun taksilain muutoksista − tällaisia uudistuksia on luvassa
Tilaajalle | Yaran lannoitetoimitukset siirtyvät ensi vuoden puolelle