Metsä Group haluaa tiivistää sertifioinnin noudattamista – perustaa oman PEFC-ryhmänMetsä Groupin mukaan nykyjärjestelmässä on mukana toimijoita, jotka eivät ole riittävän sitoutuneita noudattamaan sertifioinnin vaatimuksia.
Metsä Group perustaa ensi vuoden aikana oman PEFC-sertifiointiryhmän, johon Metsäliiton bonusjäsenet ja sopimusasiakkaat voivat liittää metsänsä.
Metsä Groupin mukaan se haluaa vahvistaa sertifioinnin asemaa ja sen noudattamista.
”Näkemyksemme mukaan nykyisessä alueellisessa järjestelmässä on mukana yksittäisiä toimijoita, jotka eivät ole riittävän sitoutuneita noudattamaan sertifioinnin vaatimuksia ja korjaamaan heiltä vaadittuja puutteita. Haluamme pitää asiat omissa käsissämme”, metsäjohtaja Juha Jumppanen toteaa tiedotteessa.
Bonusjäsenille ja sopimusasiakkaille uudistus näkyy ensi vuoden aikana toteutettavissa puukaupoissa. Metsä Group ottaa sertifioinnin kriteeristön aiempaa vahvemmin esille ja sopii uuteen ryhmään siirtymisestä.
MTK kommentoi Metsä Groupin ilmoitusta irtaantua alueellisista PEFC-ryhmäsertifikaateista ja ilmoituksesta perustaa oman PEFC-sertifiointiryhmän jäsenilleen sekä asiakkailleen.
"On hyvä, että Metsä Group suhtautuu sertifiointiin vakavasti. Haluan kuitenkin muistuttaa, että jokaisessa puukaupassa metsänomistajan on hyvä varmistaa puukaupan kilpailutuksella parhaan ostajan löytyminen. Metsänhoitoyhdistyksen kautta jäsenet pääsevät sertifiointiin mukaan, toimii puukaupan ostajana mikä toimija tahansa", muistuttaa MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.
Metsä Group tarjoaa sopimusasiakkailleen mahdollisuutta liittyä myös FSC-sertifiointiin. Sama metsätila voidaan liittää kumpaankin sertifiointijärjestelmään. Vielä korkeampaa luonnonhoidon tasoa tavoitteleville on plus-malli, jossa esimerkiksi säästöpuita ja tekopökkelöitä jätetään lisää.
Metsänomistajalle sertifiointi näkyy myyntituloissa. Sertifioiduista metsistä tulevalle puulle Metsä Group kertoo maksavansa lisähintaa ja FSC-sertifioidulle puulle korkeampi hinta kuin PEFC-puulle. Plus-hoitomallista tulee lisäbonusta sertifioinnin päälle.
Metsäpalvelu
