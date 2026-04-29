Laura Lundell Metsä Fibren uudeksi strategiajohtajaksiLundell aloittaa tehtävässä kesäkuun alussa.
Metsä Fibren uudeksi strategiajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 1.6.2026 alkaen Laura Lundell.
Lundellilla on usean vuoden kokemus selluteollisuuden liiketoiminnan strategia- ja kehitystehtävistä.
Strategiajohtajana aiemmin toiminut Timi Hyppänen jatkaa uraansa yhtiön ulkopuolella.
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre tuottaa sellua ja sahatavaraa sekä muita biotuotteita, kuten biokemikaaleja ja bioenergiaa.
Metsäpalvelu
- Osaston luetuimmat