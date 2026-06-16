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Luonto on lähellä Lasse Kallioniemen sydäntä, ja siksi hänestä tuntui oikealta lahjoittaa omaisuuttaan metsien suojeluun.

”Tein töissä pitkää päivää eikä ollut aikaa tuhlata” – Lasse perusti 1,5 miljoonalla säätiön suojelemaan metsiä

Suomessa on useita metsää suojelevia säätiöitä. Niille tarjotaan enemmän kohteita kuin säätiöillä riittää rahaa.
Tilaajalle
Metsä|Luonto
16.6.202605:00
Jukka Hämäläinen
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