Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Farmarin konekenttä täyttyi nopeasti varauksista – Kalajoki sijaintina sai yrittäjiltä innostuneen vastaanoton
Tilaajalle
|
Maitolaiturilta Isolle kirkolle – iskelmää ja tanssilavakulttuuria Helsingin Superterassille
”Tein töissä pitkää päivää eikä ollut aikaa tuhlata” – Lasse perusti 1,5 miljoonalla säätiön suojelemaan metsiä
Suomessa on useita metsää suojelevia säätiöitä. Niille tarjotaan enemmän kohteita kuin säätiöillä riittää rahaa.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Luonto
16.6.2026
05:00
Jukka Hämäläinen
Artikkelin aiheet
luonnonsuojelu
metsien suojelu
Suojametsä-säätiö
Lasse Kallioniemi
Somero
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Mainos: Suomen Sijoitusmetsät Oy
Metsätilan sukupolvenvaihdos - miten tuleva omistus kannattaa järjestää?
Osaston luetuimmat
1
Metsä
|
Mikä ihme on tällainen metsistä löytyvä puurakennelma?
Tilaajalle
2
Energia
|
Klapiyrittäjä ei halua myydä vakiasiakkailleen ”ei oota” – talvella hän pulitti siitä itse pitkän pennin
Tilaajalle
3
Metsänhoito
|
Jussi Haltia on kasvattanut tammia kokeilumielessä yli 30 vuotta – näillä menetelmillä hän tähtää laatutukkiin
Tilaajalle
4
Puukauppa
|
Puun hinta viikolla 24: Jotain poikkeuksellista tapahtuu nyt
Tilaajalle
5
Ulkomaat
|
”Eukalyptus on kuningas”, iloitsee metsänomistaja rikastuessaan vieraslajilla, jonka kasvatusta Espanjassa vastustetaan
Tilaajalle
6
Metsänhoito
|
Hitsauspuikkoja paloi puoli pakettia – perälevystä syntyi kätevä mätästyskone pellolle
Tilaajalle
7
Maanomistus
|
Suomen ja Norjan välinen raja siirtyi