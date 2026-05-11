Hannes-myrskyn kaatamaa puuta voidaan joutua jättämään metsään – listi väärää puulajiaHuhtikuussa korjuusta jouduttiin pitämään taukoa, kun talven puita ajettiin tehtaille.
Metsänhoitoyhdistys Lounametsän yhtiö on saanut korjattua Hannes-myrskyn kaatamista puista vasta noin 70 prosenttia. Yhtiölle tuli noin satatuhatta kuutiometriä siivottavaa puuta.
Viime loppuvuonna riehuneen Hanneksen tuhot ovat hajanaisempia kuin esimerkiksi edellisessä Lyly-myrskyssä. Työmaakohteet ovat siksi pienempiä.
Myös suuri männyn osuus kaatuneista puista vaikeuttaa tilannetta.
”Suurimpana haasteena on mäntytukin vaikea markkinatilanne. Lisäksi puun vientiä vaikeuttavat merkittävästi Iranin sodan myötä kallistuneet merirahdit ja Ruotsin myrskytuhopuun tulo markkinoille”, Lounametsän metsäpäällikkö Valtteri Katunpää sanoo tiedotteessa.
”Vaarana on, että kaikkia puita ei saada korjattua tuoreena. Teemme parhaamme ja pyrimme sovitut kohteet korjaamaan mahdollisimman pian touko–kesäkuun aikana.”
Huhtikuussa korjuusta jouduttiin pitämään taukoa, kun talven puita ajettiin tehtaille. Nyt puunkorjuuta taas lisätään, kun talven puut on saatu ajettua ja siirrytään kesäpuun toimitusrytmiin. Myös metsänomistajat ovat itse korjanneet myrskytuhoja aktiivisesti.
Hannes-myrsky kaatoi Lounametsän alueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa yhteensä jopa kaksisataatuhatta kuutiota.
