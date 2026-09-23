”Kertakorvaus tuntuu pelleilyltä” – Sami Savolaisen ja sisarusten metsät ovat jäämässä voimalinjan alle

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Metsä
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Energia
23.9.2026
18:00
Jukka Hämäläinen
Artikkelin aiheet
voimalinja
datakeskus
Fingrid
metsänomistaja
pakkolunastus
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