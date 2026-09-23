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Juuri nyt | Yhdysvallat kutsuu Putinin Miamin G20-kokoukseen
Tilaajalle | Viljelijöitä kannustetaan siirtymään tappiollisesta viljanviljelystä tähän tuotantoon – ”Se on kyllä kannattava vaihtoehto”
Harjulinja kulkisi Korpi-Jussin mäellä 96 metriä leveänä puuttomana kaistaleena. Sami Savolaisen arvion mukaan heidän metsämaansa korvattaisiin summalla, jolla pystyisi ostamaan tilalle ”tuottamatonta suota”.

”Kertakorvaus tuntuu pelleilyltä” – Sami Savolaisen ja sisarusten metsät ovat jäämässä voimalinjan alle

Datakeskuksilla on pitkä varjo. 4 000 kilometriä uusia valtavia sähkölinjoja leikkaa valtakunnan metsiä ja peltoja.
Tilaajalle
Metsä|Energia
23.9.202618:00
Jukka Hämäläinen
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