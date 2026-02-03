Siirry pääsisältöön
Metsänomistajien pienillä päätöksillä on suuri vaikutus suojelualaan
Hiljainen suojelu syntyy usein sivutuotteena. Metsänomistaja ei välttämättä pyri suojeluun, vaan tekee ratkaisuja omista lähtökohdistaan käsin, kirjoittaa PTT:n Jani Laturi kolumnissaan.
Tilaajalle
Metsä
|
Metsiensuojelu
3.2.2026
18:02
Kolumni
Jani Laturi
Artikkelin aiheet
metsänomistus
hiljainen suojelu
metsätalous
ympäristönsuojelu
PTT
