Pakkaset ja myrskyssä kaatuneet puut eivät välttämättä vaikuta kirjanpainajiin – kolmas asia määrittää, miten pahoja tuhoja tulee Talven pakkasten ja myrskyjen vaikutusta kirjanpainajiin on vaikea arvioida tarkasti.

Kirjanpainajat eivät hätkähdä pakkasia. Suurin osa talvehtii maassa lumikerroksen alla suojassa. Kuva: Jaana Kankaanpää

Tänä talvena pakkanen on paukkunut ja lumipeite ollut ohut, mutta kirjanpainajaa se tuskin haittaa. Hyönteinen kestää koviakin pakkasia ja lumikerros eristää hyvin.

Täyttä varmuutta kirjanpainajien tämän hetken tilanteesta ei kuitenkaan ole.

”Meillä ei ole kirjanpainajan talvehtimisesta seurantaa, joten olemme aiempien tutkimusten tuoman tiedon varassa, että mitä niille on tapahtunut. Oletus on, että eivät ne ole tästä mitenkään pahasti hätkähtäneet. Ne kestävät -25 astettakin ihan hyvin”, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tiina Ylioja.

Kirjanpainajat voivat talvehtia myös kaatuneiden puiden kuoren alla tai jopa puissa, jos kesä on ollut erityisen pitkä. Suurin osa hakeutuu kuitenkin maahan talven ajaksi.

”Kirjanpainajille ja muillekin maassa talvehtiville hyönteisille pahinta on, jos on koko ajan ääreviä lämpötilamuutoksia. Jäätyy ja sulaa ja on kosteaa. Tämä vaikuttaa pakkaskestävyyteen, etenkin jos diapaussi lähtisi purkautumaan lämpöjakson aikana”, Ylioja pohtii.

Diapaussi tarkoittaa lepotilaa, jolloin eliön elintoiminnot ovat hyvin hitaita. Lepotilan aikana ei syödä ja vastustuskyky esimerkiksi kuivuutta ja alhaisia lämpötiloja vastaan kasvaa.

Myrskyssä kaatuneet puut voivat olla otollisia kohteita kirjanpainajalle. Hannes-myrsky teki tuhojaan joulukuun lopussa. Kuva: Juha Sinisalo

Joulukuussa Suomea riepotellut Hannes-myrsky voi olla kirjanpainajille hyödyksi, jos suuri määrä kaatuneita puita jää korjaamatta.

Tilanteeseen vaikuttaa, miten paljon tuulenkaatoja löytyy samalta alueelta ja millainen kirjanpainajatilanne alueella on ollut entuudestaan.

”Jos kirjanpainajia on vähän, eivät ne pysty käyttämään kaikkia tuulenkaatokuusia hyväkseen. Jos niitä on jo entuudestaan paljon, ne saavat lisää materiaalia kannan vahvistumiseen”, Ylioja sanoo.

”Aika monta puuta täytyy olla ryhmässä ennen kuin kirjanpainajat voivat lähteä leviämään ympäröiviin pystypuihin. En maalaisi piruja seinille vielä.”

Paljon riippuu siitä, millainen alkukesä tulee. Kuumuus ja kuivuus heikentävät kuusen pihkapuolustusta, jolloin kirjanpainajien on helppo iskeä terveisiinkin kuusiin.

”Jos tulee viileitä ja sateisia kesiä, kirjanpainajakannat hiipuvat. Mutta nämä ovat vaikeita asioita ennustaa”, Ylioja sanoo.