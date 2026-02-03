Metsämiesten säätiö sai aiempaa enemmän apurahahakemuksia – vain kolmannes saa tukeaMetsämiesten säätiö jakaa tänä vuonna 1,8 miljoonaa euroa apurahoja.
Tammikuussa päättyneessä Metsämiesten Säätiön vuoden 2026 apurahojen haussa jätettiin anomuksia 5,9 miljoonan euron edestä. Yhteensä hakemuksia tuli 286.
Hakemusten määrä kasvoi viidellä prosentilla ja haettujen apurahojen määrä yhdeksällä prosentilla edellisvuodesta, säätiö kertoo tiedotteessa.
Apurahoja voidaan jakaa tänä vuonna 1,8 miljoonaa euroa. Sillä pystytään kattamaan vain 31 prosenttia haetusta kokonaissummasta.
Koska iso osa hyvistä ja kannatettavista apurahahakemuksista jää vuosittain rahoittamatta, säätiö pyrkii keräämään lahjoituksia metsäalan hyväksi.
Saadut lahjoitukset käytetään lyhentämättöminä ja korvamerkittyinä lahjoittajan toivomaan asiaan metsäalalla apurahana tai stipendinä.
Säätiön hallitus päättää apurahoista historiaansa liittyen talvisodan päättymispäivänä 13.3.
Päätöksen yhteenveto sekä kaikki vähintään 1 500 euron apurahan saajat julkistetaan samana päivänä säätiön kotisivuilla.
Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa alkupääomansa sijoitustuottoja sekä saamiaan lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.
