Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Venla Harju suunnisti EM-pronssille
Tilaajalle | Tätä kaikkea syntyy yhdestä kuutiosta puuta
Jami-vene löytyi Kivijärven rannalta lähes metsän valtaamana. Sade, pakkanen ja vuosikymmenten ulkosäilytys olivat jättäneet veneeseen selvät jälkensä.

Puu kasvoi veneen rungon läpi – näin mökkirannan löytö aiotaan kunnostaa

Kivijärven rannalla hylättynä maannut Jami-vene näytti jo maatuvan metsään. Mökkikaupan mukana tullut 1970-luvun tuulilasivene yritetään nyt pelastaa takaisin vesille.
Tilaajalle
Koti|Rakentaminen ja remontointi
26.9.202619:00
Jyrki Karkinen
Artikkelin aiheet