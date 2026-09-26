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Puu kasvoi veneen rungon läpi – näin mökkirannan löytö aiotaan kunnostaa
Kivijärven rannalla hylättynä maannut Jami-vene näytti jo maatuvan metsään. Mökkikaupan mukana tullut 1970-luvun tuulilasivene yritetään nyt pelastaa takaisin vesille.
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Koti
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Rakentaminen ja remontointi
26.9.2026
19:00
Jyrki Karkinen
Artikkelin aiheet
vene
entisöinti
mökki
Jami
Mercury Thunderbolt
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