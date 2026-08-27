”Kokoomusnuoret kantaa huolta siitä, että maamme hallitus ei korosta tarpeeksi tärkeimpiä kysymyksiä: mitä ennallistaminen maksaa ja kuinka Suomella on siihen varaa ilman velanottoa?”, toteavat Kokoomusnuoret Instagram-tilillään.

Heidän mukaansa EU:n puuttuessa kansalliseen metsänkäyttöön Suomen ainoa velvollisuus tulisi olla minimitulkinta asetuksen toimeenpanosta.

Ympäristöministeriön suunnitelmaluonnoksessa ennallistamistoimien kokonaiskustannuksiksi vuosina 2026–2050 arvioidaan alustavasti noin 1,2 miljardia euroa vuodessa eli yhteensä noin 30 miljardia euroa.

Siitä valtion osuutta olisi 900 miljoonaa. Kansantaloudelle lasku on todellisuudessa vielä suurempi, kun puuntuotannon alueet ja hakkuumahdollisuudet vähenevät.

”Ympäristötavoitteiden kannatettavuus ei poista velvollisuutta arvioida niiden hintaa. Kokoomuksen on syytä ryhdistäytyä ja asettua varmemmin metsänomistajien ja vientiyritysten asemaan. Pinta-aloihin ja hintalappuun vaikuttavat suojeltavien maiden määrittelyperusteet esittää kukin jäsenmaa itse, ja tässä kokoomuksella pitäisi olla paikka vaikuttaa vetovastuuministerin paikalta”, postauksessa todetaan.

He tuovat esiin metsäteollisuuden roolin valtion taloudelle niin tulojen kuin työpaikkojen kannalta.

Heidän mukaansa ennallistamisasetus taidottomasti toteutettuna ja siirrettynä mahdolliselle vasemmistohallituskaudelle merkkaisi kansantaloudellista katastrofia.

”Kokoomuksen erottaa vihreistä se, että politiikkaa hahmotetaan matemaattisemmin. Iskulauseiden ja aktivismin takana on harvoin huolella tehtyjä arvioita vaihtoehtoiskustannuksista. Mikäli kokoomuksessa pelätään liikaa, miltä asiat näyttävät eikä miten asiat oikeasti on, riskinä on olla vain vihreiden puisto-osasto metsäkysymyksissä”, toteaa kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki.