Metsän mikrobit saa nyt lasten leikkihiekkaan sekoitettuna – tuotteen sanotaan lisäävän vastustuskykyäUutuustuote perustuu suomalaistutkimukseen.
Uudenlainen mikrobihiekka voi tuoda luonnon monimuotoisuutta kaupunkileikkipaikoille. Tieteellisiin tutkimuksiin perustuva mikrobiuute tukee lasten immuunijärjestelmän kehittymistä ja saattaa parhaimmillaan tarjota kansanterveydellisestikin merkittävän tavan lisätä luontokosketusta kaupunkiympäristöissä.
Kyseessä on Kekkilän lanseeraama uutuus, joka on suomalainen innovaatio ja kehitetty yhteistyössä Uute Scientificin kanssa. Niin sanottu biomihiekka yhdistää leikkihiekan ja tutkitun mikrobiuutteen, joka jäljittelee metsämaan rikasta mikrobidiversiteettiä.
Kaupunkien ja taajamien leikkipaikat ovat nousseet kasvavan huomion kohteeksi, kun leikkipaikkojen tavoitteissa korostuvat luonnonmateriaalien lisääminen ja moniaistisuus.
Biomihiekka koostuu seulotusta leikkihiekasta ja Re-Connecting Nature -uutteesta, joka altistaa mikrobeille osana tavallista leikkiä.
Viime vuosien tutkimukset osoittavat, että luonnonmukaistetuilla pihoilla leikkineillä lapsilla on havaittu nopeita ja merkittäviä muutoksia immuunipuolustuksen toiminnassa: lisääntynyt T-solujen aktiivisuus, monimuotoisempi iho- ja suolistomikrobisto sekä merkit vähentyneestä tulehdusalttiudesta, valmistaja kertoo.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat