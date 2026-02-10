Lukijalta: Puuenergiasta ja biokaasusta kotimaista säätövoimaa Sähköjärjestelmän tasapainon parantamiseksi kotimaiset ratkaisut tulisi aina selvittää ennen fossiilisiin tai tuontienergiaan turvautumista, kirjoittavat Hannes Torppa ja Harri Laurikka.

Biokaasulaitos. Kuvituskuva. Kuva: Jarno Mela

Mielipide | Energia Lukijalta Hannes Torppa & Harri Laurikka

Suomessa on koettu poikkeuksellisen korkeita sähkönhintoja, mikä on kiihdyttänyt keskustelua sähkön hinnan hallinnasta ja tuotantokapasiteetin riittävyydestä.

Hintavaihtelut eivät ole tilapäinen ilmiö, vaan seurausta sähköjärjestelmän murroksesta, jossa sääriippuvaisen tuotannon osuus kasvaa nopeasti. Kehitys on kokonaisuutena myönteinen, sillä se lisää puhdasta ja kotimaista energiantuotantoa ja vähentää tuontiriippuvuutta.

Sääriippuvaisen tuotannon kasvu on kuitenkin ollut selvästi nopeampaa kuin säätövoiman ja varastoinnin kehitys. Vaikka Suomi hyötyy vuositasolla edullisista sähkönhinnoista, kylmät ja tyynet talvijaksot nostavat hinnat ajoittain hyvin korkeiksi.

Sähköjärjestelmän tasapainon parantamiseksi kotimaiset ratkaisut tulisi aina selvittää ennen fossiilisiin tai tuontienergiaan turvautumista.

Yksi keskeinen ratkaisu löytyy kotimaisesta bioenergiasta, kuten puuenergiasta ja biokaasusta. Metsäperäinen sähköntuotanto kattaa edelleen merkittävän osan Suomen sähköntuotannosta, mutta sen rooli säätövoimana heikkenee kannattavuushaasteiden vuoksi.

CHP-laitosten sähköturbiinien poistuminen vähentää sähköjärjestelmän joustavuutta ja huoltovarmuutta. Käytettävyyttä voitaisiin mahdollisesti parantaa investoinneilla.

Biokaasun tuotanto on Suomessa nopeasti kasvamassa, mutta sähkömarkkinoille suunnattu biokaasusähkö on toistaiseksi vähäistä. Tästä huolimatta biokaasu soveltuisi erinomaisesti nopeasti käynnistettäväksi säätövoimaksi niihin hetkiin, jolloin sähköjärjestelmä on suurimmillaan rasituksella. Tämä edellyttää investointeja kaasuvoimaloihin sekä toimivia markkinoita sähkön joustolle.

Kotimaisen bioenergian hyödyntäminen säätövoimana olisi kustannustehokkaampi ja kestävämpi keino sähkönhintojen tasoittamiseen kuin hintakatot tai fossiiliset tuontiratkaisut. Puhdas sähköntuotanto on Suomen vahvuus, mutta sen rinnalle tarvitaan varastointia, kulutusjoustoa ja kotimaista, nopeasti käytettävissä olevaa säätövoimaa.

Hannes Torppa

toiminnanjohtaja

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Harri Laurikka

toimitusjohtaja

Bioenergia ry