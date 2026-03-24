Metsäkiistat uivat lastenelokuviin – lyhyen ajan sisällä julkaistiin juoneltaan kaksi lähes identtistä tarinaa Elokuvatuotannot joutuvat jatkuvasti pohtimaan myös omaa vaikutustaan ympäristöön, Suvi Jylhänlehto kirjoittaa.

Ella ja kaverit – Operaatio Saukko on nyt nähtävillä suoratoistopalveluissa. Opettajaa näyttelee Lauri Tilkanen ja ilkeää liikemiestä Santtu Karvonen. Kuva: Cata Portin

Metsä | Elokuva Kolumni Suvi Jylhänlehto

Viime vuoden lopulla julkaistiin kaksi kotimaista lastenelokuvaa, joissa oli hämmentävän samankaltainen juoni.

Koulun lähimetsää uhkaa muu maankäyttö. Neuvokkaat koululaiset pyrkivät estämään suunnitelmat. Hömelöt aikuiset jäävät auttamatta lasten jalkoihin, ja lopulta paha saa palkkansa.

Lokakuussa ensi-iltansa saanut Ella ja kaverit – operaatio Saukko perustuu Timo Parvelan kirjaan Ella ja kaverit menevät metsään. Elokuvadramatisoinnin on käsikirjoittanut Katri Manninen.

Elokuvassa opettaja ei päästä luokkaansa kesälomalle ennen kuin rästiin jääneet koulutehtävät on suoritettu metsäretkellä.

Kun koululaiset ovat saaneet telttansa pystyyn, järvestä pilkistää saukon pää. Pian luokka saa tietää, että saukon elinympäristöön suunnitellaan uutta lomakeskusta.

Joulupäivänä elokuvateattereihin tullut Supermarsu ja suuri huijaus puolestaan perustuu Paula Norosen luomaan tarinaan.

Kyseisessä elokuvassa koulun lähimetsää uhkaa margariinitehdas, ja lapsille hanketta markkinoidaan tehtaan kylkeen rakennettavalla aktiviteettipuistolla.

Supermarsu ja suuri huijaus -elokuvaa kuvattiin Virossa. Pääroolissa Siiri Virtanen. Kuva: Yellow Film / Frank Raudsepp

Lähimetsien tuhoutuminen rakentamisen tieltä on kasvavissa kaupungeissa arkipäivää. Talousmetsien luontoarvot puhuttavat laajasti koko maassa, mikä tekee metsäkiistoista mehukkaan aiheen myös lastenelokuviin.

Lapsilla oli elokuvien tarinoissa epärealistisen paljon vaikutusvaltaa. Toisaalta myös rakentajilla tuntui olevan oikeus myllätä metsää pitkistä lupaprosesseista välittämättä.

Kaiken kaikkiaan on hyvä, että lastenelokuvat pureutuvat luonnonsuojelun kysymyksiin. Eteeriset kohtaukset saukkojen vedenalaisista leikeistä ja paksut, halattavat puunrungot kenties houkuttelevat lapsia ruudun ääreltä ulos luontoon ja saavat pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan.

Kuusivuotiaat katsojat pitivät molemmista elokuvista. Ripaus realistisuutta tekisi elokuvista myös aikuisille nautittavamman kokemuksen.

Kun metsän keskellä kuvataan, on tärkeää, että luontoon ei jää roskia eikä vaurioita ja että luonnonvaraisten eläinten pesintä ei häiriinny.

Elokuvatuotannot joutuvat jatkuvasti pohtimaan myös omaa vaikutustaan ympäristöön. Kuinka paljon päästöjä aiheuttaa raskaan kaluston ja suuren ihmismäärän liikuttaminen paikasta toiseen?

Kun metsän keskellä kuvataan, on tärkeää, että luontoon ei jää roskia eikä vaurioita ja että luonnonvaraisten eläinten pesintä ei häiriinny.

Operaatio Saukkoa kuvattiin pääasiassa Tampereen seudulla. Lisäksi saukkokohtauksiin saatiin materiaalia Ähtärin eläinpuistossa.

Supermarsua puolestaan kuvattiin Virossa luonnonsuojelualueella, minkä huomaa kuvauspaikan poikkeuksellisen rehevästä metsästä.

Suomalaisen luonnon soisi innostavan vastuullisia elokuvantekijöitä jatkossakin. Toivottavasti myös maanomistajat näkevät elokuvatuotannot enemmän ansaintamahdollisuutena kuin uhkana.

Kolumnin kirjoittaja on MT:n toimittaja.