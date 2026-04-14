Honkarakenteelle uusi toimitusjohtajaHonkarakenteen uusi toimitusjohtaja Magnus Hindström aloittaa tehtävässään elokuussa.
Honkarakenne Oyj:n hallitus on nimittänyt Magnus Hindströmin uudeksi toimitusjohtajaksi.
Honkarakenteen toimitusjohtajana kymmenen vuotta toiminut Marko Saarelainen siirtyy Japanin tytäryhtiön toimitusjohtajaksi.
Hindström on ollut aiemmin Metsä Woodissa ja vastannut Kerto LVL -viilupuun myynnistä kansainvälisesti sekä Suomessa. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.
”Honkarakenteella on vahva asema hirsirakentamisessa ja selkeä perusta kasvulle. Näen merkittävää potentiaalia erityisesti kansainvälisessä liiketoiminnassa”, Hindström sanoo nimityksensä yhteydessä.
Marko Saarelainen toimii Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtajana, kunnes Honkarakenteen uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään 3.8.2026.
