Itä-Savo: Mökin pihasta hakattiin puut, vaikka toisin sovittiin ‒ "Piha muistutti sotatannerta" Kaiken päälle vielä selvisi, että kuusikko, joka oli ollut keskusteluissa keskiössä ja vaati kiireellistä poistoa, oli edelleen hakkaamatta.

Kuvituskuva. Kuva: Markku Pulkkinen

Sipoossa asuva mikkeliläislähtöinen Eija Hakanen joutui tyrmistymään, kun hänen Saimaalla sijaitsevan mökkinsä pihalta oli kaadettu puut sovitun vastaisesti.

Hakanen kertoo Itä-Savolle sopineensa hakkuista mökin lähistöllä UPM:n edustajan kanssa. Hän oli kuitenkin useampaan otteeseen teroittanut, ettei mökin välittömässä läheisyydessä olevia puita saa kaataa.

Pihan rajaamisesta hakkuiden ulkopuolelle käytiin viestinvaihtoa vielä hakkuusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

”Kävin mökillä ja huomasin, että pihalta oli merkitty puita kaadettaviksi, vaikka toisin oli sovittu. Sähköpostitse käydyn viestien vaihdon jälkeen hakkuualuetta luvattiin jälleen rajata, ja viestilokien mukaan viesti oli lähetetty myös hakkuun suorittaneelle yritykselle”, Hakanen kertoo.

Mökkiläinen oli luottanut asian olevan hoidossa, sillä viestinvaihtoa oli käyty moneen otteeseen.

Yllätys oli suuri, kun hakkuiden jälkeen Hakasen veli huhtikuussa 2025 kävi mökillä.

”Hän soitti ja kertoi pihan muistuttavan sotatannerta. Hakkuujäte täytti kulkuväylät ja koko mökin pihapiirin.”

Kun Hakanen kysyi puhelimitse UPM:n metsäasiakasvastaavalta, mitä pihan hakkuujätteille tehdään, hänelle vastattiin niiden maatuvan.

Kun Hakanen pääsi itse paikalle, hän huomasi, kuinka lähelle mökkiä hakkuut olivat ulottuneet.

”Lähimmät puut oli hakattu parin metrin päästä ulko-ovesta, 10 metrin säteellä hakattuja puita on jo liki 10 ja koko alueella useita kymmeniä. Myös vieruspuissa on moton tekemiä vaurioita.”

Hakanen perheineen ja sukulaisineen siivosi hakkuujälkiä useana viikonloppuna. Moto oli jättänyt pitkin pihaa painaumia. Kunttakerros oli myllätty monin paikoin. Tien varresta näkö- ja pölysuojaa tarjonneet koivutkin oli kaadettu.

Kaiken päälle vielä selvisi, että kuusikko, joka oli ollut keskusteluissa keskiössä ja vaati kiireellistä poistoa, oli edelleen hakkaamatta.

Myöhemmin Hakaselle ilmoitettiin, että kuusikosta pitäisikin tehdä uusi puukauppa.

Hakanen reklamoi yhtiölle hakkuista ja niiden toteuttamisesta. Pyynnöistä huolimatta yhtiön edustajat eivät tulleet mökkiläisen mukaan paikan päälle.

Puiden arvon lisäksi Hakanen vaati korvausta pihatiestä, pihapengerryksistä ja hakkuujälkien korjauksessa käytettyjen koneiden käyttökuluista. Hakasen käyttämän asianajajan ehdotuksesta korvausta vaaditaan myös maisemahaitasta ja asianajokuluista.

Yhtiön vastauksessa Hakasen reklamaatioon todetaan, että hakkuu on toteutettu normaalisti konekorjuun ja metsähoidon suositusten mukaisesti. Yhtiön mukaan Hakasen olisi sopimusta tehdessään pitänyt ymmärtää, että hakkuusta aiheutuu muutoksia puustoon ja maaperään.

