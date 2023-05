Echon metsurin turva-asu sopii hyvin hankintahakkaajalle – avara mitoitus ja tasalämmin takki tekevät asusta mukavan

Moottorisahatyöskentelyyn tarkoitetut metsätyöasujen muotoilu on yleensä ollut vartalonmyötäinen. Echo on tuonut kuitenkin markkinoille takin ja housut sisältävän asukokonaisuuden, joka on tottuja malleja väljempi.