Suomalaisen puun kysyntä kasvaa – teollinen puurakentaminen voi nostaa alan uuteen nousuunHyvälaatuisen tukkipuun kysyntä kasvaa, kun rakentamisen päästövähennystavoitteet tiukkenevat, ja saatavuus Keski-Euroopassa heikkenee.
Hyvälaatuisen tukkipuun saatavuus on heikentynyt Keski-Euroopassa. Tämä parantaa suomalaisen puuraaka-aineen asemaa maailmalla, kertoo Metsä Woodin toimialajohtaja Jussi Noponen.
Noposen mukaan rakentamisen kiristyvät päästövähennystavoitteet lisäävät puun kysyntää tulevina vuosina. Etenkin hyvälaatuista tukkipuuta tarvitaan rakentamiseen. Puu on uusiutuva materiaali ja se toimii hiilivarastona koko elinkaarensa ajan.
Ruotsissa noin viidennes kerrostaloista rakennetaan puusta, kun Suomessa osuus on noin kaksi prosenttia. Ruotsissa rakentaminen perustuu pitkälti tehdasvalmisteisiin puuelementteihin, kun taas Suomessa kerrostalorakentaminen on enemmän työmaapainotteista.
Ruotsin kaltainen teollinen puurakentaminen voisi tarjota merkittävää potentiaalia koko rakennusalan tuottavuuden parantamiseen. Noposen mukaan työn tuottavuus on noin kymmenkertainen teollisessa puurakentamisessa verrattuna perinteiseen puurakentamiseen.
Puurakentamisen merkittävin kasvupotentiaali löytyy Noposen mukaan suurista kohteista, kuten datakeskuksista ja julkisista rakennuksista.
