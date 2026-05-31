Valtion maille satoja uusia luonnonsuojelualueitaMetsähallitus on tehnyt suojeluesityksen maa- ja metsätalousministeriölle.
Metsähallitus esittää noin 26 500 hehtaaria metsiä suojeltavaksi. Suojeltavaksi asetettavat metsät täyttävät valtioneuvoston asettamat vanhojen ja luonnontilaisten metsien kriteerit. Esitys näiden suojelemiseksi tarkoittaa yhteensä 530 uuden luonnonsuojelualueen perustamista tai nykyisten alueiden laajentamista.
Suomi on sitoutunut turvaamaan jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät. Suojeltavien metsien lisäksi Metsähallitus siirtää metsätalouskäytön ulkopuolelle 18 200 hehtaaria metsiä. Nämä metsät sisältävät arvokkaita luontokohteita, kuten puronvarsimetsiä ja harjujen paahderinteitä.
Suojeluesitys perustuu vuosina 2024—2025 toteutettuihin laajoihin inventointeihin saamelaisten kotiseutualueen eteläpuolella. Lisää suojeltavaa on vielä tulossa, kun inventoinnit jatkuvat saamelaisten kotiseutualueella.
Uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen vaatii valtioneuvoston esitystä ja eduskunnan päätöstä. Suojeltavaksi asetettavat metsät painottuvat Itä- ja Pohjois-Suomeen, koska valtaosa valtion maista sijaitsee siellä.
