Tutkimusylijohtaja Antti Asikainen Audiomedialle: Ennallistamisen kulut poikkeuksellisen merkittäviä Talousvaikutukset kiihtyvät nopeasti, jos ennallistaminen laajenee.

Antti Asikainen varoittaa työpaikkojen vähenemisestä jopa kymmenillä tuhansilla. Kuva: Audiomedia

Jukka Hämäläinen

Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtajan Antti Asikaisen mukaan EU:n ennallistamisasetus vaikuttaa Suomen metsäsektorin tulevaisuuteen merkittävästi.

”Vaikka ennallistamisen tavoitteet liittyvät luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen ja ekosysteemien kestävyyden parantamiseen, sen taloudelliset vaikutukset ovat poikkeuksellisen merkittäviä ja osin puutteellisesti arvioituja.”

Ennallistamisen mittakaava, kohdentuminen ja toteutustavat määrittävät pitkälti sen, millaiseksi metsäsektorin taloudellinen merkitys tulevina vuosikymmeninä muodostuu, Asikainen toteaa Audiomedian artikkelissa.

Metsäbiotalouden tiedepaneelin puheenjohtajana toimivan Asikaisen mukaan taloudellisesti suurin vaikutus seuraa ennallistettavasta pinta-alasta. Tutkimus- ja skenaariolaskelmat osoittavat, että talousvaikutukset kiihtyvät nopeasti, jos ennallistaminen laajenee jopa noin 2,5–2,7 miljoonaan hehtaariin.

”Kun merkittävä osa metsäpinta-alasta siirtyy pois talouskäytöstä tai sen käyttöä rajoitetaan, puunjalostuksen volyymi pienenee.”

Asikaisen mukaan arvonlisä voi pienentyä vuositasolla jopa 1,5–2 miljardia euroa.

”Kyse ei ole kertaluonteisesta vaikutuksesta, vaan pysyvästä vuosittaisesta menetyksestä. Vuotuinen työllisyys vähenisi metsäsektorilla 4 200–10 600 henkilöllä, ja koko taloudessa kerrannaisvaikutuksineen 9 000–22 800 henkilöllä.”

Pahimmillaan ennallistamisen vaikutukset voisivat johtaa teollisuuden kapasiteetin sulkemiseen.

Asikainen näkee ongelmallisena sen, että arviointi on keskittynyt lähinnä suoriin ennallistamiskustannuksiin, mutta laajemmat taloudelliset seuraukset ovat jääneet tarkastelematta.

Komission alkuperäisessä ennallistamisasetusehdotuksessa Suomen ennallistamiskustannukset olisivat noin 930 miljoonaa euroa vuodessa. Noin puolet kustannuksista syntyisi sisävesien tilan parantamisesta, viidennes metsien tilan parantamisesta ja vajaa viidennes turvemaiden ennallistamisesta.

Juttu perustuu Metsämiesten Säätiön rahoittamaan kiertoartikkeliin, jonka on toteuttanut Audiomedia.