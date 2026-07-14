Kesän riistakolmiolaskennat käynnistyvät Riistakolmiolaskennat käynnistyvät heinäkuun 25. päivä. Laskentojen avulla saadaan ajankohtaista tietoa metsäkanalintukannoista.

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Teeripoikue. Kuvituskuva. Kuva: Hannu Huttu

Metsä | Erä Aida Salminen

Kesän riistakolmiot lasketaan 25.7.–9.8.2026.

Laskennat tuottavat ajankohtaista tietoa muun muassa metson, teeren, pyyn ja riekon kannoista sekä niiden poikastuotosta eri puolilla Suomea, kerrotaan Luken tiedotteessa.

Riistakolmiolaskennat tehdään pysyvillä 12 kilometrin reiteillä. Niiden avulla seurataan riistakantojen kehitystä vuodesta toiseen.

Metsäkanalintujen lisäksi ylös kirjataan havaintoja myös muista lajeista, kuten karhusta ja lehtokurpasta.

“Koko maan mittakaavassa metsäkanalintukantojen pääasiallinen suunta on ollut alaspäin jo neljä vuotta peräkkäin. Syklisesti vaihtelevilla kanalintukannoilla olisi nyt odotetavissa suunnan taittumista kasvuksi”, sanoo Luken erikoistutkija Andreas Lindén.

Laskennat suoritetaan vapaaehtoisvoimin. Osallistujien kesken arvotaan 10 riistakameraa.

Laskentatulosten perusteella voidaan arvioida, kuinka hyvin kannat ovat kehittyneet ja millaisia rajoituksia tai suosituksia tulevalle metsästyskaudelle tarvitaan.