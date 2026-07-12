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Metsänomistajille avautuu uusi mahdollisuus saada tukea luonnonhoitotöistä, kuten soiden ennallistamisesta, lehtojen hoidosta ja leveämmistä suojavyöhykkeistä.
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Metsä
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Metsänhoito
12.7.2026
16:00
Aida Salminen
Artikkelin aiheet
metsänomistaja
luonnonhoito
suojavyöhyke
soiden ennallistaminen
metsätalous
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