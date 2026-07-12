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Juuri nyt | Tällaisia myyttejä ja uskomuksia suomalaisiin järviin liittyy: Näkkejä ja muita pelottavia olentoja
Tilaajalle | Harrastaja paljastaa museohelmet, joita moni ei tiedä – ”Osa lähtee kotimatkalle kyyneleet silmissä”
Sirpa Liudun työkaverit sahalla hankkivat vuosia sitten Liudulle pinkin kypärän lahjaksi. Kuvaushetkellä lastattiin sahatavaraa sattumalta samansävyisiin rekkoihin.

Sirpa Liutu haettiin kotoa töihin 50 vuotta sitten, eikä työpaikkaa ole sen jälkeen tarvinnut vaihtaa − nyt suvusta on töissä samassa tehtaassa jo viides sukupolvi

Vuosien varrella Sirpa Liutu on työskennellyt ainakin puhelinvaihteessa, palkkakonttorissa, konekirjoittajana, sihteerinä ja myyntisihteerinä – eikä eläke ole vielä mielessä.
Tilaajalle
Metsä|Työmarkkinat
12.7.202619:00
Aura Pilkama
Joutseno
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