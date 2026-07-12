Joutseno
Sirpa Liutu haettiin kotoa töihin 50 vuotta sitten, eikä työpaikkaa ole sen jälkeen tarvinnut vaihtaa − nyt suvusta on töissä samassa tehtaassa jo viides sukupolvi
Vuosien varrella Sirpa Liutu on työskennellyt ainakin puhelinvaihteessa, palkkakonttorissa, konekirjoittajana, sihteerinä ja myyntisihteerinä – eikä eläke ole vielä mielessä.
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