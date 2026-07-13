Myyntipannaan määrätyistä pienmetsäkoneista tehty kirjallinen kysymys hallitukselleKeskustan varapuheenjohtaja Markku Siponen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen liittyen Logbullet-pienmetsäkoneiden luovutuskieltoon.
Keskustan varapuheenjohtaja Markku Siponen on tarttunut Logbullet-pienmetsäkoneita koskevaan kiistaan.
Siponen on jättänyt tänään hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen siitä, miksi Logbullet-pienmetsäkoneita ei saa myydä Suomessa, vaikka vastaavia ulkomailla valmistettuja koneita saa myydä.
Siponen kysyy myös, mitä hallitus tekee, jotta suomalaisia pienmetsäkoneita saisi jatkossa myydä. Kansanedustaja ja varapuheenjohtaja kertoo asiasta lehdistölle lähetetyssä tiedotteessa.
”Työturvallisuudesta pitää huolehtia, mutta on täysin kestämätöntä, jos Suomessa ammutaan omaa yritystoimintaa jalkaan ja Ruotsissa hoidetaan tämäkin homma paremmin”, Siponen kertoo tiedotteessa.
Keskustalaisen Siposen mielestä Suomessa ei ole varaa menettää työpaikkoja metsäalalta.Artikkelin aiheet
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