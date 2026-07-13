Rakentava metsäkeskustelu syntyy ymmärryksestä, ei vastakkainasettelusta Kun ymmärtää metsiä, on helpompi tehdä niiden kanssa yhteistyötä, kirjoittaa Aida Salminen kolumnissaan.

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Lehtikuusimetsä Juupajoella. Kuvituskuva. Kuva: Aida Salminen

Mielipide | Metsä Kolumni Aida Salminen

Rakentava metsäkeskustelu hukkuu ääripäiden meteliin. Toiset tahtovat suojella metsät, kun taas toiset hakata puut heti, kun ne saavuttavat tukkimitan. Kompromisseja ei ole, ja on vain joko‒tai.

Metsissä on paljon mahdollisuuksia. Metsät ovat uusiutuva luonnonvara, ja puulla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Metsät tarjoavat myös työtä, virkistystä ja elinympäristöjä lukemattomille lajeille. Samassa metsässä kasvaa niin rakennusmateriaalia kuin ihmisravintoakin. Metsät ovat myös äärimmäisen kauniita. Kaiken tämän lisäksi ne toimivat hiilinieluina.

Uskon, että juuri siksi metsistä puhuminen herättää niin vahvoja tunteita: jokaisella on oma suhteensa niihin ja oma näkemyksensä siitä, mitä varten metsiä on.

Katsellessani lentokoneesta ulos mieleeni tuli ajatus: entä, jos katsoisimme metsiämme vähän kauempaa? Ylhäältä käsin näin, kuinka Suomen metsät muodostavat kauniin mosaiikin.

Metsät eivät näyttäneet yhtenäiseltä massalta, vaan eri-ikäisten metsien muodostamalta kokonaisuudelta. Näin vastaistutettuja taimikoita, nuoria kasvatusmetsiä, hakkuukypsiä metsiä ja ikimetsiä. Jokaisella on oma roolinsa ja eliölajistonsa. Vaikka avohakkuu ei ehkä ole kaunein näky, on sekin osa suurempaa kokonaisuutta.

Saksalaistutkimuksen mukaan maaseutuympäristössä asuvat tunnistavat keskimäärin kaksi kasvilajia ja kolme lintulajia (MT 26.6.). Asia on mielestäni huolestuttava, ja aloin pohtia sitä, kuinka tärkeä on ymmärtää ympärillä tapahtuvia asioita. Ei ihme, ettei rakentavaa keskustelua synny, kun ihmiset eivät ymmärrä metsiä.

Kun ymmärtää metsiä, on helpompi tehdä niiden kanssa yhteistyötä. Kaikkien ei tarvitse olla samaa mieltä metsiin liittyvistä asioista, mutta avoimuus ja kuunteleminen vievät meitä eteenpäin. Tämä on toisaalta tärkeää elämässä muutenkin; täytyy yrittää ymmärtää toistemme näkökulmia, jotta yhteistyön tekeminen onnistuisi.

Etenkin metsäkeskustelussa erilaiset intressit ohjaavat ihmisten mielipiteitä. Sen pitäisi olla kaikin puolin hyväksyttävää. Omaa napaa katsellessa saattaa tuntua vaikealta kuunnella biologin puhetta liito-oravista, joiden takia metsä pitäisi nyt jättää hakkaamatta. Mielestäni kuitenkin tärkeintä on, että asiat uskalletaan sanoa suoraan.

Jos sinulla on mielipide johonkin asiaan, on sinun oltava valmis kuulemaan myös muiden mielipiteet. Usein metsäkeskustelussa on tilanne, jossa kumpikaan ei ole täysin väärässä. Sen takia argumentointitaidot, kuunteleminen ja ratkaisukeskeinen lähestyminen ovat erityisen tärkeitä. Solvaaminen, huutelu tai vähättely eivät kuulu metsäkeskusteluun.

Ymmärrystä tarvitaan siis sekä metsiä että muita ihmisiä ja heidän intressejään kohtaan. Ilman rakentavaa metsäkeskustelua junnaamme paikoillaan. Siksi kannustankin kaikkia perehtymään luonnon ilmiöihin ja metsien toimintaan. Olkaa avoimia uusille näkökulmille, oppikaa uutta ja yrittäkää ymmärtää toisianne.

Lisäksi: keskustelkaa omilla nimillä ja kasvoilla. Anonyymiys usein heikentää keskustelun uskottavuutta.

Kirjoittaja on MT:n kesätoimittaja.