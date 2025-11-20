Luonnonsuojeluliitto: Useita susien kaatolupia myönnetty tänä vuonna väärin perusteinYhteensä 17 hakemusta ja niiden pohjalta tehtyä lupapäätöstä oli liiton mukaan lupaehtojen mukaisia.
Luonnonsuojeluliiton mukaan useita poikkeuslupia susien tappamiseksi on myönnetty tänä vuonna väärin perustein.
Liiton tarkistamista poikkeuslupahakemuksista kymmenen oli myönnetty ilman todellisia tai hakemuksessa kuvattuja vahinkoja. Ilmoitetut vahingot eivät pitäneet paikkaansa, eikä niitä oltu merkitty asianmukaisesti riistavahinkorekisteriin, liitto kertoo tiedotteessa.
Luonnonsuojeluliitto tarkasti yhteensä 49 poikkeuslupahakemusta. Riistakeskus hyväksyi näistä 42 hakemusta, joiden pohjalta poikkeuslupa myönnettiin 56 suden tappamiseksi.Artikkelin aiheet
