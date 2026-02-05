Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Näin kehittyi hirvivahinkojen korvausmäärä
Tilaajalle | Kiina ei pelastanut – venäläisen sahatavaran vienti otti 20 vuotta takapakkia