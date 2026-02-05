Puiden oksilla kasvavat jäkälät yllättävät: imevät vaarallista ilokaasua Ilokaasu on tehokas kasvihuonekaasu.

Jäkälät ovat olennainen osa metsiä, mutta niihin ei ole juuri kiinnitetty huomiota ilmastotutkimuksessa. Kuva: Johannes Wiehn

Metsä | Metsä Jukka Hämäläinen

Maaperän ja metsien vaikutusta kasvihuonekaasujen sidontaan on tutkittu kauan. Metsien kätköistä löytyy kuitenkin myös erilaisia organismeja, joilla voi olla vaikutusta ilmastoon.

Tutkijat selvittävät parhaillaan puiden oksiston jäkälien kykyä sitoa ilmasta tehokasta kasvihuonekaasua, dityppioksidia eli ilokaasua. Jäkälien roolia kasvihuonekaasujen sidonnassa ei ole aiemmin tutkittu, vaan tutkimuksen kohteena ovat olleet maaperä ja kasvit.

Puuston prosesseja voidaan verrata maaperän tapahtumiin, jolloin tutkimuksella on merkitystä ilmastomallien kehittämisessä.

Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeen kohteeksi on valikoitunut Puijon laella sijaitseva yli 160 vuotta vanha metsä.

”Tämä alue sopii hyvin tutkimukseen, sillä täällä on paljon erilaisia jäkäliä”, ympäristö- ja biotieteiden laitoksen akatemiatutkija Henri Siljanen kertoo Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa.

Tutkimuksessa selvitetään kannettavilla mittalaitteilla vesihöyryn, metaanin ja ilokaasun määrää ilmassa. Puiden latvusto voi päästöjen sijaan myös sitoa ilmakehän metaania sekä ilokaasua.

Italialainen Vincenzo Abagnale on yksi tutkimushankkeen kolmesta väitöskirjatutkijasta. Hän työskentelee Puijon metsästä ja Sodankylän alueelta kerättyjen jäkälä- ja puunäytteiden parissa analysoiden, miten ilmakehän kaasujen mittaukset voidaan yhdistää mikrobien toimintaan näissä ekosysteemeissä.

”Kiinnostuin tästä tutkimusaiheesta, kun huomasin, miten valtavasti Puijon metsässä on eri eliöitä, sieniä ja bakteereita.”

”Tutkimukseni keskittyy ymmärtämään, voivatko jäkälissä elävät mikroskooppiset organismit vaikuttaa aktiivisesti kasvihuonekaasujen säätelyyn ja miten nämä pienimuotoiset biologiset prosessit voivat vaikuttaa ilmastojärjestelmään laajemmin”, Abagnale kertoo.