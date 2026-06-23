Yle: Imatran erämuseo avautuu aikaisintaan 2030-luvulla – Riihimäen museo on päättänyt kulkea omaa polkuaan Riihimäellä toimivan Erä- ja metsästysmuseon suunnitelmat eivät vaikuta Imatran suunnitelmiin.

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Imatralla museon suunnittelu entisen kaupungintalon tiloihin jatkuu entiseen malliin. Kuva: Jani Kautto

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Valtakunnallisen erä- ja luontokulttuurimuseon arvioitu avautumisajankohta on siirtynyt yhä kauemmaksi. Museo avautuu Imatralla todennäköisesti 2030-luvulla. Asiasta kirjoittaa Yle.

Arviot museon avausaikataulusta ovat eläneet vuosien aikana. Suomen erämuseosäätiö on suunnitellut uutta museota Imatralle vuonna 2021 toteutetun kilpailutuksen jälkeen.

Museon perustaminen ja toiminnan pyörittäminen vaativat valtion rahoitusta. Rahoitusta ei ole kuitenkaan vielä myönnetty. Seuraavan kerran valtionosuudet ovat jaossa vuonna 2027.

”Teemme työtä sen eteen, että museosta saisi valtionosuuskelpoisen”, kesäkuussa Erämuseosäätiön toimitusjohtajana aloittanut Uula Neitola sanoo Ylelle.

Entistä kaupungintaloa ei valjasteta ainoastaan erä- ja luontokulttuurimuseolle, vaan saman katon alle on tulossa muita saman alan toimijoita.

Suomen Metsästysmuseo on nyt Suomen Erä- ja metsästysmuseo, kertoo museonjohtaja Timo Kukko. Kuva: Jaana Kankaanpää

Riihimäellä toimiva Suomen metsästysmuseo onkin alkanut keskittyä oman toimintansa kehittämiseen ja on irtautumassa yhteistyöstä. Suomen Metsästysmuseo ottikin käyttöönsä kesäkuussa uuden nimen, Suomen Erä- ja metsästysmuseo.

Museo haluaa tuoda laajemmin esille perustamistarkoituksen mukaista tehtävää eräkulttuurin kokonaisvaltaisena ja monimuotoisena esittelijänä.

Uuden nimen myötä museon toiminta-alue eräkulttuurin koko kirjon tallentajana ja esittelijänä tulee paremmin näkyväksi. Muutos näkyy jo nyt näyttelytarjonnassa.

Suomen Erä- ja metsästysmuseo aikookin hakea valtakunnallista eräkulttuurin vastuumuseon asemaa vuoden 2027 alussa.

Yle: Imatran erämuseota on pystytetty jo viisi vuotta, ja nyt ollaan korkeintaan puolivälissä – kysyimme, mikä kestää

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