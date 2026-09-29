Eräretki työnantajan piikkiin: Liikuntaedulla voi pian metsästää ja kalastaaTyönantajan tarjoaman liikunta- ja kulttuuriedun käyttö laajenee vuoden lopussa kalastukseen ja metsästykseen.
Metsähallituksen kalastus- ja metsästyslupia sekä valtion kalastonhoitomaksun voi jatkossa maksaa Epassilla ja Edenredillä Eräluvat.fi-palvelussa. Metsähallitus kertoo tiedotteessa, että se pyrkii mahdollistamaan uusien maksutapojen käyttöönoton, että liikuntaetua pääsee käyttämään tulevan kauden lupiin.
Ensimmäisenä uusi maksutapa otetaan käyttöön vuoden 2027 kalastonhoitomaksun osalta arviolta marraskuun lopulla. Vuoden 2027 kalastusluvat ja metsästyskauden 2027–2028 metsästysluvat seuraavat myöhemmin.
Koska työnantajan tarjoama etu on henkilökohtainen, sitä voi käyttää ainoastaan itselle hankittavaan lupaan, Metsähallitus muistuttaa. Edun piiriin eivät kuulu esimerkiksi seurueluvat tai ammatinharjoittamiseen liittyvät luvat.
Metsähallitus tiedottaa tarkemmasta aikataulusta ja edun piiriin kuuluvista lupatuotteista myöhemmin syksyllä.Artikkelin aiheet
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