Työnantajan tarjoama virikesetelillä pääsee vihdoin jatkossa kalaan ja jahtiin Hallituksen kehysriihi toi pitkään odotettuja hyviä uutisia metsästäjille ja kalastajille, kun virikesetelin eli liikunta- ja kulttuuriedun käytettävyyttä esitettiin laajennettavaksi myös näiden harrastuksien suuntaan.

Jaa Kuuntele

Muutoksella halutaan käytännössä mahdollistaa etenkin metsästyslupien ja kalastonhoitomaksujen ostaminen virikesetelillä. Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Lakimuutos liikunta- ja kulttuuriedun ulottamisesta metsästykseen ja kalastukseen on tarkoitus saattaa voimaan jo tämän vuoden aikana. Ennen kuin niin sanottuja virikeseteleitä voi käyttää erämaksuihin, tarvittaneen lainmuutos, joka voi toteutua vuoden 2026 aikana, aikaisintaan syksyllä.

Nykyisin esimerkiksi Smartumin, Epassin ja Edenredin tarjoamilla virikeseteleillä on voinut ostaa pääsyn muun muassa kuntosalille, uimahalliin tai festareille. Muutoksella halutaan käytännössä mahdollistaa etenkin metsästyslupien ja kalastonhoitomaksujen ostaminen.

Metsästäjäliitto on erittäin tyytyväinen kehysriihen päätökseen.

Uudistuksen yksityiskohdat eivät vielä ole tiedossa, mutta Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpolan mukaan työnantajan tarjoamaa etua tulisi pystyä käyttämään esimerkiksi valtion metsästyslupien tai seurojen vieraskorttien maksamiseen sekä ampumaratamaksuihin.

Kalatalouden Keskusliitto puolestaan kertoo, että etua tulisi voida jatkossa käyttää kalastonhoitomaksun lisäksi myös kalastukseen liittyvien opaspalveluiden ja kalastuskurssien maksamisessa.

Molemmat järjestöt ovat jo vuosia kannattaneet ja ajaneet metsästystä ja kalastusta liikunta- ja kulttuuriedun käyttökohteeksi.

Työnantajan tarjoaman tuen käyttömahdollisuus tulee piristämään koko kalatalouden asemaa tuoden kalastuksen pariin uusia harrastajia, Kalatalouden Keskusliitto toteaa tiedotteessa.

Suomessa on yli 1,5 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa ja noin 300 000 metsästäjää. Kalastus ja metsästys parantavat ja ylläpitävät fyysistä kuntoa, vähentävät stressiä, auttavat työssä jaksamisessa ja ovat myös tärkeä osa suomalaista kulttuuria.