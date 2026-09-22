Metsäkonealaa on vaivannut jo pitkään työntekijäpulaa, mikä johtuu tekijöiden eläköitymisestä ja korkealla tasolla pysyneistä puunkorjuumääristä. Alan haasteena ovat kuitenkin kausivaihtelut.

Metsäkonealan työntekijämääristä käydään jatkuvasti keskustelua niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Monessa maassa metsäalan työt eivät ole kiinnostavimpien alojen joukossa, joten keskustelu on globaalia. Haasteita on niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassakin.

Alan työntekijöitä eläköityy samaan tapaan kuin muillakin aloilla, ja jo pelkästään heidän korvaamisensa vaatii osaavia työntekijöitä. Koulutussektori pyrkii paikkaamaan tätä vajetta, ja ilahduttavasti koulutuspaikat ovat oppilaitoksissa täyttyneet.

Samaan aikaan metsäalan, etenkin selluteollisuuden, globaali murros on aiheuttanut lomautuksia ja epävarmuutta työmääristä. Tämä on lisännyt myös alanvaihtoja. Koneyrittäjät ry:n elokuussa 2026 teettämän kyselyn mukaan työmäärät ovat vähentyneet kesän aikana merkittävästi 69 prosentilla metsäsektorin yrityksistä. Puunkorjuumäärät ovat jääneet odotettua pienemmiksi 85 prosentilla yrityksistä. Loppuvuoden osalta 52 prosenttia yrityksistä arvioi kysynnän edelleen laskevan.

FinnMetkossa olivat näyttävästi esillä kotimaiset suuret puunkorjuuyritykset sekä myös pitkään Euroopasta työntekijöitä rekrytoinut yhtiö. Suurten metsäyhtiöiden vaatimukset yrittäjille ovat tiukentuneet entisestään, ja yritystoimintaan liittyy paljon taustatekijöitä, jotka voivat olla pienemmille yrityksille raskaita. Suomessakin puunkorjuu on kuutiomäärillä mitattuna entistä enemmän suurten metsäkoneyritysten vastuulla, ja yli sadan työntekijän yrityksiä on jo useita.

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