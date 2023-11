Katso videolta, miten kuntta nousee pohjoispohjalaisesta metsästä – kuntan myynnillä tuhansia euroja lisätuloja metsänomistajille Helppohoitoinen kuntta kasvattaa suosiotaan pihojen rakennusmateriaalina. Mäntykankailta nostettava kuntta voi tuottaa metsänomistajille tuhansien eurojen lisäansioita.

Kuntan nostoa Pyhännällä. Vasemmalla työnjohtaja Matti Isoniemi ja oikealla Eero Vähäsarja. Isoniemellä kädessä kehikko, jonka mukaan palat leikataan. Kuva: Miska Puumala

MT Metsä | Mökki 14:36 Ilpo Paananen

Metsäkunttaa on nostettu Suomessa mäntykankailta pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilta. Haapajärvellä toiminut Suomen Kunttamestarit Oy siirtyi keväällä 2022 joensuulaisen Miikka Hartikaisen omistukseen.

”Kuntan kysyntä on vahvaa varsinkin eteläisessä Suomessa, jonne valtaosa toimituksista menee. Kunttaa toimitetaan myös Norjaan, jossa sitä hyödynnetään esimerkiksi talojen katoilla,” Hartikainen kertoo.

Nostokelpoisia alueita ovat pääasiassa hiekkapohjaiset mäntykankaat, joilla kasvaa puolukka- ja mustikkatyypin varpukasvillisuutta. Rehevämmät heinän ja muun aluskasvillisuuden peitossa olevat kankaat eivät sen sijaan sovellu kuntan nostoon.

”Kunttaa ei myöskään nosteta Kuopion eteläpuolelta, koska se on liian ohutta ja heikkorakenteista.”

Kunttaa nostetaan toukokuusta lokakuulle jatkuvan kauden aikana, tyypillisesti 1–2 vuotta ennen uudishakkuisiin meneviltä alueilta. Päätehakkuiden pilaamilta alueilta kunttaa ei voida nostaa vuosikymmeniin.

”Nostoalueen koot vaihtelevat muutamista hehtaareista kymmenien hehtaarien alueisiin. Pienikin alue voi olla kuntan nostoon soveltuva, mikäli kuntta on hyvää”, Hartikainen opastaa.

Samasta kohteesta nostetaan useille asiakkaille, ja se toimitetaan kuorma-autoilla aina asiakkaan kotipihaan asti.

Kunttarullia odottamassa kuljetusta. Kunttaa toimitetaan pääasiassa eteläiseen Suomeen. Kuva: Miska Puumala

Metsänomistajalle kuntasta maksetaan tällä hetkellä noin 1,5 euroa + alv neliöltä. Alueen laatu ja sijainti vaikuttaa hintaan. Kuntta-alueen pinta-alasta saadaan hyödynnettyä yleensä vain noin 10–20 prosenttia, joten hehtaarikorvaus vaihtelee 1 500–3 000 euron välillä.

”Parhailla alueilla hehtaarikorvaus on noussut 4 000 euroon. Kyseessä on siis merkittävä lisätulonlähde, ja suosittelenkin metsänomistajia ottamaan rohkeasti yhteyttä.”

Metsänomistajiin ollaan yhteydessä myös suoraan itse ja yhteiskumppaneiden avulla. Kartoituskäynnin jälkeen nähdään, soveltuuko alue kuntan nostoon.

”Kuntta säilyy noston jälkeen noin 10 päivää, joten sitä pystyään toimittamaan Norjan lisäksi myös muihin Pohjoismaihin.”

Kuntta nostetaan maasta käyttäen moottori- tai raivaussahaa. Tämän jälkeen kuntta rullataan irti käsin tai koneellisesti.

”Toimitamme kuntan irtorullina ja ne lastataan ja puretaan kuorma-auton puutavaranosturin avulla.”

Kuntan asennusajankohdalla ei Hartikaisen mukaan ole kovin suurta merkitystä, koska juurtumisen varmistamiseksi kunttaa pitää kastella ensimmäinen kesä asennuksen jälkeen. Syysasennuksien jälkeen kastelusta on huolehdittava vielä seuraava kevät kunttapalojen saumojen yhteen juurtumisen varmistamiseksi.

”Noin puolet toimituksista tehdään asennettuna ja loput ovat pelkkiä toimituksia, jolloin asiakas asentaa kuntan itse.”

Kuntta piha-alueiden rakentamisessa Nosto touko-lokakuussa hiekkapohjaisilta mäntykankailta Metsänomistajalle maksettava korvaus 1,5 euroa + alv/neliömetri Irrotus leikkaamalla moottori- ja raivaussahalla Kääritään rullalle ja lastauksen jälkeen kuljetetaan asiakkaalle Asennuspalvelu tai asiakas asentaa itse Kastelu asennuksen jälkeen

Kuntta sopii käytännössä joka pihaan kunhan pohjatyöt on tehty oikein. Siirtonurmikon tavoin kuntta on helppo asentaa. Yleensä muutaman kymmentä neliötä tunnissa käsityönä tehtynä. Koneilla asentaminen on huomattavasti nopeampaa.

”Kohteista yli 50 prosenttia on vapaa-ajan asuntoja, mutta kuntta on kasvattanut suosiotaan myös omakotitalojen pihoilla. Isoimmat kohteet tulevat rakennusliikkeiden kautta ja ne voivat olla usean tuhannen neliönkokoisia alueita.”

Nostoon soveltuvan kunttakerroksen on oltava vähintään 10 sentin vahvuinen. Kuva: Miska Puumala

Rakennusalan heikentynyt kehitys on jo näkynyt isompien kohteiden kysynnässä. Hartikainen uskoo kuitenkin metsänomistajien kuntanmyynnistä saatavien tulojen kasvavan.

”Kuntan suosio on itsessään kasvussa ja se kompensoi markkinan yleistä heikkoutta. Olemme palkanneet uusia työntekijöitä sekä panostaneet vahvasti myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen”

Nostokauden viimeinen kohde oli Metsähallituksen omistamalla maalla Pyhännän kunnassa.

Suomen Kunttamestarit Oy siirtyi keväällä 2022 joensuulaisen Miikka Hartikaisen omistukseen. Kuva: Ilpo Paananen

